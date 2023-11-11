رئيس حركة السلام التشيكية: إحلال السلام في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

براغ-سانا

أكد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي رئيس حركة السلام ميلان كرايتشا أن إحلال السلام في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال كرايتشا في مقال نشره على موقعه على شبكة الإنترنت: إن حل القضية الفلسطينية يكون في الالتزام دون أي شروط بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والإقلاع بعملية سلمية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه بقيام دولة مستقلة ذات سيادة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يظهر وبشكل واضح أهمية العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وشدد كرايتشا على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وإنهاء المستوطنات غير الشرعية في هذه الأراضي، وإطلاق سراح المعتقلين وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم.

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