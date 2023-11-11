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وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي البريج وجباليا شرق وشمال مدينة غزة

2023-11-11

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وزارة الصحة الفلسطينية تطالب الأطراف العربية والدولية بالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة، وتطالب المؤسسات الأممية بالحضور فوراً الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية

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