المقداد وباندور يؤكدان ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الدكتورة ناليدي باندور التطورات المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة جراء العدوان الوحشي الإسرائيلي عليه.

وخلال اللقاء الذي جرى في الرياض اليوم كانت وجهات نظر الجانبين متفقة على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

كما بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم في هذا المجال التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية الدورية والمنتظمة بين البلدين بهدف تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

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