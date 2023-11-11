جامعة دمشق تعلن مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ومفاضلة الطلبة العرب للكليات الطبية

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم عن مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ودبلومات وماجستير التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن تقديم الطلبات سيبدأ في مراكز المفاضلة المعتمدة اعتباراً من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الجاري ولغاية الثلاثين منه.

كما أعلنت جامعة دمشق مفاضلة الدراسات العليا للكليات الطبية وهندسة العمارة والمعلوماتية ومعهد التخطيط الإقليمي الخاصة بالطلبة العرب والأجانب.

وحددت الجامعة موعد بدء تقديم الطلبات في مركز المفاضلة بمديرية النظم والمعلومات اعتباراً من الثاني عشر ولغاية التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول المفاضلتين من خلال موقعها الإلكتروني.

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