وزارة الصحة الفلسطينية: طيران العدو الصهيوني يستهدف مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر مع استمرار قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف التي تحاول الخروج منه