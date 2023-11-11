وزارة الصحة الفلسطينية: طيران العدو الصهيوني يستهدف مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر مع استمرار قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف التي تحاول الخروج منه

السبت / 11 / 11 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
2023-11-10
المقداد وباندور يؤكدان ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه
2023-11-10
المقداد يتفقد السفارة السورية في الرياض ويلتقي عدداً من أبناء الجالية
2023-11-10
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
2023-11-09
وزير الصحة: يجب فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة
2023-11-09
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
2023-11-09
بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
2023-11-08
محليات
غداً الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-11-10
نصرة ودعماً لقطاع غزة… وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق
2023-11-10
تخريج الدفعة الأولى من طلاب مركز أسس للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي
2023-11-10
أئمة وخطباء المساجد يؤكدون استمرار المضي بنصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر والتحرير
2023-11-10
صيانة عدد من نقاط ضخ المياه في مشروع الأشعري بدرعا
2023-11-10
وسط أجواء حماسية وبمشاركة دولية… نجاح لافت لماراثون دمشق الدولي الثاني
2023-11-10
أمطار خفيفة متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
2023-11-10
رياضة
حطين يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بفوزه على الساحل
2023-11-10
تولوز يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الأوروبي
2023-11-09
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفتتح مبارياته ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره العراقي
2023-11-09
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً
2023-11-09
37 ميدالية متنوعة حصيلة نادي العرين الرياضي ببطولة كأس أندية العالم للفنون القتالية في لبنان
2023-11-09
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-09
كوبنهاغن الدنماركي يفوزعلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري الأبطال
2023-11-09
اقتصاد
الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي
2023-11-10
بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-11-09
تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
2023-11-09
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
2023-11-09
النفط يغلق متراجعاً
2023-11-08
موجة إفلاس تطال شركات عالمية آخرها (وي ورك)
2023-11-08
المركزي الروسي: مصادرة الأصول الروسية المجمدة لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي
2023-11-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس والثلاثين
المقداد يتفقد السفارة السورية في الرياض ويلتقي عدداً من أبناء الجالية
المكتب الإعلامي في غزة: استهداف الاحتلال للمستشفيات جنون إجرامي
أمطار خفيفة متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية وتقضي على العشرات منهم وتدمر مقراتهم
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
المقاومة الفلسطينية تقضي على قوة راجلة للاحتلال في قطاع غزة وتدمر دبابات وآليات له
وزارة الصحة الفلسطينية: طيران العدو الصهيوني يستهدف مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر مع استمرار قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف التي تحاول الخروج منه
2023-11-10
2023-11-10
SAMER
سابق
المكتب الإعلامي في غزة: محرقة الاحتلال أدت لتدمير 41 ألف وحدة سكنية
التالي
جامعة دمشق تعلن مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ومفاضلة الطلبة العرب للكليات الطبية
انظر ايضاً
وزارة الصحة الفلسطينية تطالب الأطراف العربية والدولية بالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة، وتطالب المؤسسات الأممية بالحضور فوراً الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved