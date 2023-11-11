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وزارة الصحة الفلسطينية: طيران العدو الصهيوني يستهدف مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر مع استمرار قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف التي تحاول الخروج منه

2023-11-10

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وزارة الصحة الفلسطينية تطالب الأطراف العربية والدولية بالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة، وتطالب المؤسسات الأممية بالحضور فوراً الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية

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