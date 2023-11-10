المكتب الإعلامي في غزة: محرقة الاحتلال أدت لتدمير 41 ألف وحدة سكنية

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على قطاع غزة 41 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و222 ألفاً بشكل جزئي، إضافة إلى 67 مسجداً و3 كنائس، كما تضررت 238 مدرسة منها 60 مدرسة خرجت عن الخدمة أحدثها اليوم مدرسة البراق، التي قصفها الاحتلال وراح ضحيتها 25 شهيداً.

وقال المكتب في بيان إن المحرقة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة تستمر لليوم الـ 35، في ظل ظروف إنسانية صعبة ومتفاقمة، ناتجة عن تداعيات هذه المحرقة وعن الحصار المتواصل على القطاع منذ 17 عاماً.

وأشار البيان إلى أن الخسائر الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 180 مليون دولار، حيث أتلف الاحتلال وجرف 25 بالمئة من المساحات الزراعية بواقع 45 ألف دونم، كذلك إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وأفواج كاملة من مزارع الدواجن والماشية والأسماك.

واستهجن البيان موقف وكالة الأونروا التي تركت الفلسطينيين في غزة وشمال القطاع دون طعام أو ماء أو دواء، وتنصلت من خدماتها وأغلقت كل مؤسساتها هناك والفلسطينيون في أمس الحاجة لها.

وأوضح البيان أن الطواقم الطبية تقوم بواجبها التاريخي والأخلاقي والاستثنائي رغم القتل والاستهدافات المتواصلة ورغم خطورة الواقع الميداني، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقف الفوري للمجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود بشكل عاجل إلى مستشفيات غزة حتى تواصل عملها.

بدوره حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة من قصف الاحتلال للمجمع وقال: “نخشى أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره على رؤوسنا، والمجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود”.

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