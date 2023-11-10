هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب غرب إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوب محافظة إيلام غرب إيران.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية ارنا عن معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران قوله في بيان اليوم: إن “الهزة وقعت على بعد 9 كيلومترات من مدينة مورموري بالمحافظة وعلى عمق 10 كيلومترات من الأرض وعلى مسافة 13 كيلومتراً من مدينة سراب باغ و30 كيلومتراً من مدينة آبدانان” مشيرة إلى أن الهزة كانت قوية للغاية وشعر بها السكان في عدة مدن بالمحافظة وتسببت بحالة من الذعر بين الأهالي ودفعت العديد منهم للبقاء خارج منازلهم.

ولم ترد لغاية الان أي تقارير عن أضرار محتملة ناجمة عن هذه الهزة.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة كرمانشاه غرب إيران في الثلاثين من تشرين الأول الماضي.

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