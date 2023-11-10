اللجنة الدولية للصليب الأحمر: النظام الصحي في قطاع غزة وصل إلى نقطة اللاعودة

جنيف-سانا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النظام الصحي في قطاع غزة والذي يتحمل فوق طاقته ويعمل بإمدادات ضئيلة وصل إلى نقطة اللاعودة بسبب استمرار العدوان الإسرائيل، وهو ما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: “خلال الأيام الماضية وثقت فرق اللجنة الدولية التي توزع الإمدادات الحيوية على المنشآت الطبية في جميع أنحاء غزة صوراً مروعة بسبب تصاعد الأعمال العدائية، وهذا يؤثر على المستشفيات وسيارات الإسعاف ويلحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية”.

وأضافت اللجنة: “لم تنج مستشفيات الأطفال من القصف الإسرائيلي بما في ذلك مستشفى الناصر الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأعمال العدائية، ومستشفى الرنتيسي الذي اضطر إلى وقف عملياته”.

ولفتت اللجنة إلى أن مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة والذي يكتظ بالفعل بالمرضى، يستضيف الآن آلاف العائلات النازحة التي فقدت منازلها خلال الشهر الماضي، محذرة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية حول المستشفيات يجب أن تأخذ في الاعتبار وجود المدنيين الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت اللجنة أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق والطواقم الطبية شكلت ضربة قوية لنظام الرعاية الصحية في غزة الذي تعرض للضعف الشديد، داعية إلى توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والعاملون في المجال الطبي.

وختمت اللجة بالقول: إن هذه الحماية ليست التزاماً قانونياً فحسب بل هي ضرورة أخلاقية للحفاظ على حياة الإنسان في هذه الأوقات العصيبة.

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