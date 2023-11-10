مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً

القدس المحتلة-سانا

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً مشدداً على أن استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويجب أن تكون هناك محاسبة لمرتكبيها.

وقال تورك في تصريحات اليوم: “من الواضح أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء معاناة المدنيين ويجب على الدول الأعضاء ذات النفوذ أن تعمل بجد أكبر من أي وقت مضى لحث الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير”.

وأضاف تورك: “كما قلت مراراً وتكراراً كي ينتهي العنف يجب أن ينتهي الاحتلال ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام”.

كما طالب تورك بتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجتها حيث لم يعد الطعام والماء كافياً ولا حتى الرعاية الطبية والمأوى.

ودعا تورك إلى ضمان المساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات بدلاً من تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc