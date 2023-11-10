الصحة العالمية تحذر من خطورة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مشفيين في شمال قطاع غزة على حياة الأطفال

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من خطورة استهداف الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمستشفى “الشفاء” وهو الأكبر في قطاع غزة ومستشفى آخر فيه أطفال يتصلون بأجهزة إعاشة، مشيرة أيضا إلى خروج 20 مستشفى أخرى في القطاع عن الخدمة تماماً.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: “إن قصفا شديدا يتعرض له مستشفى الرنتيسي وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية للأطفال في شمال غزة ويتواجد فيه أطفال متصلون بأجهزة إعاشة ويخضعون لغسل الكلى ومن المستحيل تنفيذ إجلائهم بأمان”.

بدوره تحدث ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المؤتمر الصحفي نفسه عن حاجة أهالي قطاع غزة للمساعدات الإنسانية والصعوبات التي تواجهها المنظمة الدولية لتحقيق ذلك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي قائلا: إن “إدخال المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح يواجه مشكلات عدة وهو معبر مصمم للمشاة وليس للشاحنات”، مضيفاً: إن 65 شاحنة فقط تحمل الغذاء والأدوية وأدوات النظافة والمياه وسبع سيارات إسعاف فقط عبرت من مصر إلى غزة يوم الأربعاء الماضي.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن هذا العدد من الشاحنات ليس إلا جزءاً ضئيلاً جداً مما كان يدخل القطاع قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى استحالة وصول أي من هذه المساعدات إلى شمال القطاع بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال لاركه: “إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم فإن اسمه شمال قطاع غزة، هناك حياة الخوف في النهار والظلام في الليل، فماذا تقول لأطفالك في مثل هذا الموقف، هذا لا يمكن تصوره لأن النار التي يرونها في السماء جاءت لتقتلهم”.

وحث لاركه كيان الاحتلال الإسرائيلي على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بمرور مزيد من المساعدات الإنسانية، معربا عن مخاوفه من امتلاء الملاجئ في غزة مع تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص ما يزيد الوضع سوءاً.

وأكد المكتب الإعلامي في غزة في وقت سابق اليوم أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف وقصف بحق المستشفيات جنون إجرامي ونتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية عن القيام بواجبها.

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