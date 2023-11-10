حطين يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بفوزه على الساحل

محافظات-سانا

تصدر فريق حطين ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بفوزه على الساحل في الجولة الخامسة التي انطلقت اليوم وشهدت فوز الجيش على الحرية والطليعة على الوحدة وتعادل الوثبة مع جبلة.

الصدارة المؤقتة في هذه الجولة كانت من نصيب حطين بعد فوزه على الساحل بهدف دون رد سجله ديكو إبراهيم عند الدقيقة 45 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس.

ورفع حطين رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة متقدماً على الفتوة بنقطتين حيث سيلتقي الأخير مع تشرين يوم الإثنين القادم ضمن هذه الجولة.

كما فاز الجيش على الحرية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق حيث سجل الأهداف عبد الرزاق بستاني في الدقيقة 37 ومحمد الواكد هدفين في الدقيقة 47 وفي الوقت بدل الضائع.

وعلى أرض الملعب الصناعي في حماة فاز الطليعة على الوحدة بهدفين دون رد سجلهما عبدول هولي بالدقيقة 45 وعدي حسون بالوقت بدل الضائع.

وانتهت المباراة التي جمعت الوثبة وجبلة على أرض ملعب الباسل في حمص بالتعادل السلبي.

وتستكمل هذه الجولة غداً بلقاء الاتحاد أهلي حلب مع الكرامة على ملعب الحمدانية بحلب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc