الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة

الرياض-سانا

وصل السيد الرئيس بشار الأسد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

وستبحث القمة العربية الطارئة التي تعقد غداً السبت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يومياً بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا أمس في الرياض اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة، ناقشوا خلاله مشروع القرار المتعلق بالتطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمزمع رفعه إلى القادة العرب في قمتهم.