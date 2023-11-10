SCS-NET
الشريط الإخباري

المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنتي “نيريم” و “العين الثالثة” برشقات صاروخية، رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة

2023-11-10

انظر ايضاً

الصحة الفلسطينية: استنفدنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة من الخدمة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved