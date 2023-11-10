أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس والثلاثين

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى أكثر من 10 شهداء.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة طفل في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الولادة في مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

– مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: ارتقاء 6 شهداء في قصف الاحتلال لمجمع الشفاء وسط مدينة غزة .. ومستشفيات الأطفال في القطاع خرجت جميعها عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

– المكتب الإعلامي في غزة: ما يجري بحق المستشفيات نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية عن القيام بواجبها في حماية هذه الأعيان المدنية.

– المكتب الإعلامي في غزة: ما يمارسه الاحتلال من استهداف وقصف بحق المستشفيات جنون إجرامي، ولم يحدث في التاريخ أن تم تعمد قصف المرافق الصحية وارتكاب مجازر فيها كما يفعل هذا المحتل النازي.