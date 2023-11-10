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المقاومة الفلسطينية تستهدف قاعدة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية “رعيم” برشقة صاروخية رداً على مجازره بحق أهالي غزة

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وسائل إعلام لبنانية: قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة

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