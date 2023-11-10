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وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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وسائل إعلام لبنانية: قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة

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