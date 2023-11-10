مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: ارتقاء 6 شهداء في قصف الاحتلال لمجمع الشفاء وسط مدينة غزة، ومستشفيات الأطفال في القطاع خرجت جميعها عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
2023-11-09
وزير الصحة: يجب فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة
2023-11-09
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
2023-11-09
بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
2023-11-08
المقداد يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
2023-11-08
إيرواني: قرار (إسرائيل) فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ
2023-11-08
سورية تشارك في معرض هافانا الدولي
2023-11-07
محليات
بمشاركة من 23 دولة.. انطلاق ماراثون دمشق الدولي الثاني
2023-11-10
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء خريفية معتدلة بشكل عام
2023-11-09
مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
2023-11-09
صباغ: أهمية تعزيز العلاقات السورية الأرمينية في كل المجالات
2023-11-09
ملابس ومشغولات يدوية في السوق الخيري لجمعية رعاية الطفولة باللاذقية
2023-11-09
لتعزيز العمل التشاركي… الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق المرحلة الثانية من الورشات الحوارية
2023-11-09
مستجدات الجراحة العظمية وجراحة القلب في ختام أيام صحة دمشق العلمية 2023
2023-11-09
رياضة
تولوز يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الأوروبي
2023-11-09
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفتتح مبارياته ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره العراقي
2023-11-09
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً
2023-11-09
37 ميدالية متنوعة حصيلة نادي العرين الرياضي ببطولة كأس أندية العالم للفنون القتالية في لبنان
2023-11-09
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-09
كوبنهاغن الدنماركي يفوزعلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري الأبطال
2023-11-09
ريال مدريد يفوز على سبورتنج براغا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-09
اقتصاد
بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-11-09
تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
2023-11-09
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
2023-11-09
النفط يغلق متراجعاً
2023-11-08
موجة إفلاس تطال شركات عالمية آخرها (وي ورك)
2023-11-08
المركزي الروسي: مصادرة الأصول الروسية المجمدة لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي
2023-11-08
490 ألف غرسة أشجار مثمرة جاهزة للبيع والتوزيع بطرطوس
2023-11-08
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الشريط الإخباري
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس والثلاثين
المكتب الإعلامي في غزة: استهداف الاحتلال للمستشفيات جنون إجرامي
قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية وتقضي على العشرات منهم وتدمر مقراتهم
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
المقاومة الفلسطينية تقضي على قوة راجلة للاحتلال في قطاع غزة وتدمر دبابات وآليات له
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والثلاثين
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
الجو خريفي والحرارة أعلى من معدلاتها
مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: ارتقاء 6 شهداء في قصف الاحتلال لمجمع الشفاء وسط مدينة غزة، ومستشفيات الأطفال في القطاع خرجت جميعها عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
2023-11-10
2023-11-10
manhal
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بمشاركة من 23 دولة.. انطلاق ماراثون دمشق الدولي الثاني
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