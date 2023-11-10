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مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: ارتقاء 6 شهداء في قصف الاحتلال لمجمع الشفاء وسط مدينة غزة، ومستشفيات الأطفال في القطاع خرجت جميعها عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

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وسائل إعلام لبنانية: قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة

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