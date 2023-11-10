الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخاً أوكرانياً قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم صاروخاً أوكرانياً من طراز نبتون المضاد للسفن قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم: إنه ”تم إحباط هجوم صاروخي من قبل قوات كييف باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، وذلك بعد اكتشافه بوساطة منظومات الرصد”، مشيرة إلى أنه تم تدمير الصاروخ الأوكراني عبر أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أفاد أمس بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 صواريخ أوكرانية فوق منطقة غينيتشيسكي بالمقاطعة.

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