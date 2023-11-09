مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط المستشفى بـ 11 صاروخاً، والمستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود