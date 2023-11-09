SCS-NET
الشريط الإخباري

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: العدو الإسرائيلي يقصف رأس الناقورة واللبونة وأطراف بلدات رامية وياطر والجبين في جنوب لبنان

2023-11-09

انظر ايضاً

وزارة الصحة الفلسطينية: توقف خدمات مستشفى العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved