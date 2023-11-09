ضبوط بحق أصحاب محطات محروقات ومعاصر زيتون وفعاليات تجارية مخالفة بدرعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة وحماية المستهلك في درعا عدداً من الضبوط بحق أصحاب محطات محروقات ومعاصر زيتون وفعاليات تجارية مخالفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر بتصريح لمراسل سانا أن دوريات المديرية نظمت خلال هذا الأسبوع ضبطين بحق صاحبي معصرتين للزيتون في بلدة سحم ومدينة نوى، بمخالفة عدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، وكذلك تم أخذ 29 عينة من مادة تفل الزيتون لتحليلها أصولاً في المخابر المعتمدة.

وضمن جولاتها على الأسواق لفت الصياصنة إلى أن الدوريات ضبطت أيضاً مخالفات في عمل محطات محروقات في بلدة الحارة والعماد في قرية القنية وسهل حوران في خبب بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وشركة سياحية بسبب تقاضي زيادة في أجور النقل.

وأضاف أن دوريات حماية المستهلك نظمت أربعة ضبوط بحق أصحاب محال لبيع المواد الغذائية في الحارة وألبسة بمدينة درعا وبسطتي ألعاب في إزرع، بمخالفة عدم إبراز فواتير وإبراز فواتير غير نظامية، كما نظمت ثلاثة ضبوط بحق أصحاب محال مكياجات في دير البخت وألبسة في مدينة درعا بمخالفة عدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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