قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية وتقضي على العشرات منهم وتدمر مقراتهم

دمشق-سانا

وجهت قواتنا المسلحة ضربات مركزة بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية استهدفت مقرات التنظيمات الإرهابية ومستودعاتها وتحصيناتها في ريف إدلب والبادية السورية، ما أسفر عن تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته عبر فيديو في صفحتها على فيسبوك أنه “في إطار المهام القتالية المتواصلة للرد على الاعتداءات المتكررة للتنظيمات الإرهابية، وجهت وحدات من قواتنا المسلحة ضربات مدفعية مركزة بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية استهدفت مقرات التنظيمات الإرهابية ومستودعاتها وتحصيناتها في ريف إدلب الجنوبية والغربية والشمال الغربي، ما أسفر عن تدميرها بالكامل بما فيها من عتاد وطائرات مسيرة وذخائر ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين”.

وأضافت الوزارة أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة باتجاه البادية السورية نفذت استهدافات لمجموعة إرهابية بالأسلحة والوسائط النارية المناسبة، ما أدى إلى تدمير عربة دفع رباعي ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين.

وذكرت الوزارة أنه عرف من الإرهابيين القتلى والمنتمين بمعظمهم لما يسمى (الحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام).. محمود العطية وعبد الله قرمزي والزبير أبو عثمان الفرنسي ومحمود كليدو وعلي الأبرش وسعيد ياش الحسين وأبو عيد الصيادي وإبراهيم نوفل ومحمود حصرم وأبو مقداد التركستاني وأبو رؤوف التركستاني وأبو مصعب غليون وأبو مريوم كفرومة ويوسف قشاش ومروان حسان أبو نوفل.

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