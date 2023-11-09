الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء خريفية معتدلة بشكل عام

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة، أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والشمالية الغربية، والرياح شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…