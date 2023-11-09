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المقاومة العراقية تستهدف مجدداً قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد وحرير

2023-11-09

بغداد-سانا

جددت المقاومة العراقية اليوم استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد وحرير غرب وشمال العراق.

وذكرت المقاومة في بيان لها أن مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بثلاث عمليات منفصلة، وبأسلحة مختلفة أصابت أهدافها بشكل مباشر.

كما استهدفت المقاومة في وقت سابق اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق بطائرتين مسيرتين.

وأعلنت المقاومة العراقية أول أمس استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير ومطار أربيل شمال العراق بطائرات مسيرة، محققة إصابات مباشرة فيها.

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بغداد-سانا أعلنت المقاومة العراقية استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق بطائرتين

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