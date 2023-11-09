وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال

الرياض-سانا

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة، وذلك لمناقشة مشروع القرار المتعلق بالتطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمزمع رفعه إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد بعد غد السبت.

وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال لجهة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان همجي وحشي وحرب إبادة جماعية وضرورة فضح المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أرضه.

وشدد الوزير المقداد على بذل كل الجهود للوقف الفوري لحرب الإبادة الإسرائيلية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفض كل خطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

هذا وقد أجرى وزراء الخارجية العرب مناقشات مستفيضة لمشروع القرار، بما يضمن تغطية جميع الأفكار والآراء التي تم التعبير عنها، وبما يعكس وحدة الموقف العربي ويغطي جميع الجوانب المتصلة بقضية الشعب الفلسطيني.

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