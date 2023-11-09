وقفة احتجاجية في طهران تنديداً بالتعاون الاقتصادي بين تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي

طهران-سانا

نظمت مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانية وفعاليات محلية في العاصمة طهران وقفة احتجاجية اليوم أمام السفارة التركية رفضاً لتعاون انقرة الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء أن المتظاهرين رددوا هتافات تدين جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وتندد بالدعم الأمريكي لمجازره والتعاون الاقتصادي الذي يبديه النظام التركي مع كيان الاحتلال من خلال تصدير الوقود والبضائع له.

وأكد المتظاهرون أن النفط والمواد الغذائية التركية يساعدان الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد جرائمه ضد الفلسطينيين وبالتالي هم شركاء في سفك دماء الأطفال الفلسطينيين.

وتشير الاحصائيات إلى أن تركيا صدرت في عام 2022 بضائع بقيمة 5.70 مليارات دولار إلى الكيان الصهيوني.

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