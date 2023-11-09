مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين

دمشق-سانا

ركز المشاركون في اجتماع مجلس اتحاد الصحفيين على ضرورة تحديد معايير مناسبة لقبول المنتسبين والتوصيف الدقيق للعاملين في مجال الإعلام، وتشجيع خريجي كلية الإعلام على الانتساب ومنح ميزات لهم، وحصر بعض المهن المساعدة للعمل الإعلامي بالنقابات الخاصة بهم.

كما ناقش المشاركون رسوم الانتساب ووافق المجلس على عرض أحد المستثمرين لمبنى الاتحاد في القصور بمبلغ مليار ومليون ليرة، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الصناديق التابعة للاتحاد.

وخلال جلسته المنعقدة اليوم في نادي الصحفيين بدمشق تحت شعار “الأمل بالشفافية”، أقر المجلس عدداً من التعديلات على الرسوم المالية المستحقة على الأعضاء المنتسبين للاتحاد، شملت رسوم الانتساب والنقل وإعادة قيد ورسوم الاشتراكات الشهرية للاتحاد ولصندوقي الوفاة والمتقاعدين، كما عدل المجلس قيمة الصرفيات السنوية لصندوق التعاوني الاجتماعي بحسب سنوات الانتساب شملت الوصفات الطبية وإعانات الزواج والولادة ووفاة الأقارب والمساعدة الاجتماعية والعمل الجراحي والتحاليل الطبية ووفاة الصحفي وزيارة المريض.

كما حدد المجلس إجراء مقابلة شفهية كشرط قبول الراغبين في الانتساب للاتحاد بعد دراسة لجنة القيد والقبول الوثائق الخاصة بالانتساب حسب قانون الاتحاد والنظام الداخلي.

وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد أن قانون الإعلام الجديد يحدد بشكل دقيق التوصيف المهني للعاملين في هذا المجال في ظل وجود مهن مساعدة بالمجال الإعلامي، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين ومناقشة قضاياهم ونمط عملهم ودعم الخريجين الجدد واستيعابهم.

وبين الوزير الحلاق ضرورة إطلاق مواقع إعلامية إلكترونية مؤثرة في سورية، حيث تعمل الوزارة على دراسة طلبات التراخيص المقدمة، مؤكداً أن التراخيص الجديدة والقديمة ستخضع للشروط المحددة في قانون الإعلام الجديد في حال صدوره.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام مهدي دخل الله أشار إلى أهمية الطروحات والقضايا المهنية والتي ركزت على مناقشة أوضاع الصحفيين بشكل دوري، وإقامة جميع الاستحقاقات المتعلقة بعمل النقابات والاتحادات المختلفة في أوقاتها دون تأخير.

رئيس الاتحاد موسى عبد النور أكد تضامن صحفيي سورية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يقومون بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الجماعية التي يرتكبها في غزة، لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبيها وقال: تم خلال أعمال المجلس مناقشة الجوانب التنظيمية والمالية والمهنية، إضافة إلى متابعة الاستثمارات الخاصة بالاتحاد والقضايا المتعلقة بتعديل تعويض طبيعة العمل الصحفي.

مدا علوش ومحمد السليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc