الفنانة الشابة أشواق الحاطوم: إلهام الطبيعة وعطاء المرأة في أعمال فنية متنوعة

اللاذقية-سانا

بين أحضان الطبيعة تفتحت موهبة الفنانة الشابة اشواق الحاطوم لتجد نفسها منذ الصغر مولعة بنقل ما تراه حولها من بيئة ريفية آسرة الى مساحات الورق الابيض محولة إياها الى رسومات تزخر بالألوان والتفاصيل الجميلة وخاصة أنها نشأت ضمن اسرة تعشق الفن وسرعان ما لاحظت موهبتها فوفرت لها حاضنة إبداعية للتعبير عن أفكارها وأحاسيسها.

وذكرت الحاطوم في حديثها لنشرة سانا الشبابية أن شغفها بالرسم بدأ منذ أن كانت في التاسعة من عمرها حيث أحبت معلمة الرسم وتأثرت بها، الأمر الذي شجعها على تنمية موهبتها في هذا المجال لتعكس في أعمالها مناظر خلابة استلهمتها من الطبيعة المحيطة بها مستفيدة من خبرة والدها الرسام والخطاط سمير الحاطوم الذي دعمها خلال مراحل دراستها وحتى تخرجها من معهد إعداد المدرسين في دمشق وتدريسها لمادة الرسم للأطفال في الروضات ولليافعين في معاهد الرسم.

وقالت إنها عاشت في قريتها الجميلة “القلايع” في ريف جبلة محاطة بسلسلة من الجبال المفروشة بغابات من الأشجار الحراجية المتنوعة والتي تطل على واد متدرج في العمق تفترشه أشجار الزيتون والحمضيات في أجواء قروية هادئة، الأمر الذي حفز لديها امكانات إبداعية عدة انطلاقاً من الرسم ومنه إلى الكروشيه وإعادة تدوير الأقمشة البالية.

ولفتت إلى أنها عملت على نحو واسع في حيز إعادة التدوير معتمدة على رؤية فنية خاصة بها حيث استفادت من المواد المهملة والقماش التالف لديها لتصنع الكثير من المشغولات المتميزة كالحقائب والجزادين المشغولة بخيوط القنب والصوف بالإضافة إلى صناعة الإكسسوارات من سلاسل وأساور مشغولة من الخرز الملون بما يرضي أذواق الشريحة الشابة من الفتيات.

ويبقى الرسم حسب تعبير أشواق هاجسها الأحب حيث تعمل على تطوير أدواتها الفنية وتنويع تقنياتها بالإضافة إلى التجريب في عدة مدارس فنية فهي تركز على الطبيعة وكذلك على المرأة التي تجد فيها رمزاً متجدداً للجمال والعطاء، مبينة أنها تستخدم غالباً قلم الرصاص والفحم والألوان الخشبية وتحبذ الرسم على الورق الأسود بألوان الأبيض والذهبي والفضي.

الخبرة التي نقلتها حاطوم إلى الأطفال واليافعين تجسدت في عدة معارض أقامتها مع طلابها كان أحدثها معرض “المبدعون الصغار” بمشاركة 80 موهبة من مختلف الأعمار في المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة والذي حظي بتقليد واعجاب المتلقين.

يذكر أن الحاطوم 43 عاماً خريجة معهد إعداد المدرسين في دمشق وقد تابعت لاحقاً دراستها الجامعية في محافظة اللاذقية وتخرجت من كلية التربية في جامعة تشرين قسم “معلم صف”.

صفاء علي

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