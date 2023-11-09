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عــاجــل المقاومة العراقية تستهدف مجدداً بطائرة مسيرة مفخخة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جنديين للاحتلال خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3

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المقاومة العراقية تستهدف مجدداً بطائرة مسيرة مفخخة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق

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