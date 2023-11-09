وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جنديين للاحتلال خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3

الخميس / 9 / 11 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع القرار المتعلق بالعدوان على غزة … المقداد: ضرورة تنسيق موقف عربي موحد وفعال
2023-11-09
وزير الصحة: يجب فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة
2023-11-09
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
2023-11-09
بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
2023-11-08
المقداد يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
2023-11-08
إيرواني: قرار (إسرائيل) فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ
2023-11-08
سورية تشارك في معرض هافانا الدولي
2023-11-07
محليات
مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
2023-11-09
صباغ: أهمية تعزيز العلاقات السورية الأرمينية في كل المجالات
2023-11-09
ملابس ومشغولات يدوية في السوق الخيري لجمعية رعاية الطفولة باللاذقية
2023-11-09
لتعزيز العمل التشاركي… الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق المرحلة الثانية من الورشات الحوارية
2023-11-09
مستجدات الجراحة العظمية وجراحة القلب في ختام أيام صحة دمشق العلمية 2023
2023-11-09
أجنحة الشام للطيران تكرم 75 خريجاً ومتفوقاً جامعياً ترعاهم جمعية الندى التنموية
2023-11-09
الجو خريفي والحرارة أعلى من معدلاتها
2023-11-09
رياضة
منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفتتح مبارياته ببطولة غرب آسيا بالفوز على نظيره العراقي
2023-11-09
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً
2023-11-09
37 ميدالية متنوعة حصيلة نادي العرين الرياضي ببطولة كأس أندية العالم للفنون القتالية في لبنان
2023-11-09
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-09
كوبنهاغن الدنماركي يفوزعلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري الأبطال
2023-11-09
ريال مدريد يفوز على سبورتنج براغا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-09
يونيون برلين يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا
2023-11-08
اقتصاد
بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-11-09
تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
2023-11-09
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
2023-11-09
النفط يغلق متراجعاً
2023-11-08
موجة إفلاس تطال شركات عالمية آخرها (وي ورك)
2023-11-08
المركزي الروسي: مصادرة الأصول الروسية المجمدة لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي
2023-11-08
490 ألف غرسة أشجار مثمرة جاهزة للبيع والتوزيع بطرطوس
2023-11-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس اتحاد الصحفيين يناقش الواقع المهني والإعلامي… الوزير الحلاق يؤكد أهمية تفعيل دور الاتحاد في متابعة مشكلات الصحفيين
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
المقاومة الفلسطينية تقضي على قوة راجلة للاحتلال في قطاع غزة وتدمر دبابات وآليات له
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والثلاثين
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
الجو خريفي والحرارة أعلى من معدلاتها
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة
عــاجــل
المقاومة العراقية تستهدف مجدداً بطائرة مسيرة مفخخة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جنديين للاحتلال خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3
2023-11-09
2023-11-09
hadeil
سابق
المقاومة الفلسطينية تدمر دبابةً صهيونيةً في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105” ما أدى لاشتعال النيران فيها
التالي
الفنانة الشابة أشواق الحاطوم: إلهام الطبيعة وعطاء المرأة في أعمال فنية متنوعة
انظر ايضاً
المقاومة العراقية تستهدف مجدداً بطائرة مسيرة مفخخة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved