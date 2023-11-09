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عــاجــل المقاومة العراقية تستهدف مجدداً بطائرة مسيرة مفخخة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق

المقاومة الفلسطينية تدمر دبابةً صهيونيةً في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105” ما أدى لاشتعال النيران فيها

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المقاومة العراقية تستهدف مجدداً بطائرة مسيرة مفخخة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق

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