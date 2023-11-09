(سرطان الرئة) ندوة توعوية في مشفى الباسل بحمص

حمص-سانا

تزامنا مع حملة التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة عن سرطان الرئة خلال الشهر العالمي للتوعية في شهر تشرين الثاني من كل عام أقام مشفى الباسل بحي الزهراء بحمص ندوة توعوية وتثقيفية حول المرض وأعراضه، وطرق التشخيص والمعالجة والعوامل المؤهبة للإصابة به، وذلك في قاعة المحاضرات ضمن المشفى.

وأشارت الدكتورة “ناديا عساف” رئيسة قسم أمراض الدم ومعالجة الأورام في المشفى إلى أن سرطان الرئة من أشيع السرطانات حدوثاً وأكثر الأسباب المؤدية للوفاة، لافتة إلى أن التدخين يعد السبب الأول والرئيسي لحدوث سرطان الرئة وبنسبة 80 إلى 90 بالمئة عند الأشخاص المدخنين لفتره طويلة، إضافة لأسباب وراثية وجينية ليس للفرد دور بها، وأخرى بيئية ومهنية كالتعرض لغاز الخردل والزرنيخ والإسبيتوز والإشعاعات.

بدوره تحدث الدكتور سهيل لطيفة اختصاصي جراحة الصدر عن أهم أعراض الإصابة بسرطان الرئة كالسعال المترافق مع نفث دموي أو قشع مدم وألم في الصدر وإنتان صدري، بينما في المراحل المتقدمة للمرض تحدث بحة في الصوت وأعراض انسداد الرغامى وذل تنفسية شديدة وآلام عظمية وعصبية.

وأكد لطيفة ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أول عرض لسرطان الرئة، حيث تكون فرصة علاجه والشفاء منه جيدة عبر العلاج الجراحي أو الكيماوي أو الإشعاعي، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن التدخين وتجنب المدخنين والمواد المسببة للمرض كغاز الخردل والإسبيتوز والنيكل والإشعاع، واتباع نظام غذائي مليء بالفواكه والخضراوات.

رشا محرز

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