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عــاجــل وزارة الدفاع: وحدات من قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية السورية

المقاومة العراقية تستهدف برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق

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وزارة الدفاع: وحدات من قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية السورية

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