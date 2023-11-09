المقاومة العراقية تستهدف برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الصحة: يجب فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة
2023-11-09
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
2023-11-09
بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
2023-11-08
المقداد يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
2023-11-08
إيرواني: قرار (إسرائيل) فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ
2023-11-08
سورية تشارك في معرض هافانا الدولي
2023-11-07
لأول مرة… مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي
2023-11-07
محليات
لتعزيز العمل التشاركي… الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق المرحلة الثانية من الورشات الحوارية
2023-11-09
مستجدات الجراحة العظمية وجراحة القلب في ختام أيام صحة دمشق العلمية 2023
2023-11-09
الجو خريفي والحرارة أعلى من معدلاتها
2023-11-09
المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقدر 4.9 درجات بلواء إسكندرون
2023-11-09
إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارتي الصحة والموارد المائية
2023-11-08
لقاء حواري في جامعة دمشق… “طوفان الأقصى وتداعياته”
2023-11-08
الجيش يسقط ويدمر عدداً من المسيرات للإرهابيين بريفي حلب وإدلب
2023-11-08
رياضة
37 ميدالية متنوعة حصيلة نادي العرين الرياضي ببطولة كأس أندية العالم للفنون القتالية في لبنان
2023-11-09
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-09
كوبنهاغن الدنماركي يفوزعلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري الأبطال
2023-11-09
ريال مدريد يفوز على سبورتنج براغا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-09
يونيون برلين يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا
2023-11-08
الحرية يفوز على الجلاء والوحدة على الوثبة في المرحلة الثانية من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-08
قسورة جغيلي: طموحي تسجيل أرقام جديدة في رفع الأثقال
2023-11-08
اقتصاد
بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-11-09
تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
2023-11-09
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
2023-11-09
النفط يغلق متراجعاً
2023-11-08
موجة إفلاس تطال شركات عالمية آخرها (وي ورك)
2023-11-08
المركزي الروسي: مصادرة الأصول الروسية المجمدة لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي
2023-11-08
490 ألف غرسة أشجار مثمرة جاهزة للبيع والتوزيع بطرطوس
2023-11-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
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المقاومة العراقية تستهدف برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق
2023-11-09
2023-11-09
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