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عــاجــل وزارة الدفاع: وحدات من قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية السورية

المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف قوة مشاة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة جنوب لبنان وتحقق إصابات مباشرة

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وزارة الدفاع: وحدات من قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية السورية

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