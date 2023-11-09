لتعزيز العمل التشاركي… الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق المرحلة الثانية من الورشات الحوارية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم المرحلة الثانية من الورشات الحوارية التشاورية تحت عنوان “شمل 2” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق.

وتتركز محاور الورشات التي يشارك فيها ممثلون عن المنظمات غير الحكومية وتشمل مختلف المحافظات حول عناوين رئيسية، وهي “قطاع المنظمات غير الحكومية وتعريفه ودوره وشراكاته مع القطاع الحكومي والخاص في تنفيذ السياسات العامة على الأرض”.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، أكد في تصريح لـ سانا أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية، وهي تتويج للمرحلة الأولى التي خرجت بمجموعة من المقترحات الإيجابية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق العديد من أنظمة العمل بناء على المخرجات الأولى قبل نهاية العام الحالي لتسهيل عمل قطاع المنظمات غير الحكومية في سورية.

وأوضح الوزير المنجد أن المرحلة الثانية تتضمن عملاً استراتيجياً فكرياً فلسفياً يتعلق بدور القطاع الأهلي في المجتمع وتكامله مع الدور الحكومي وشركائه من مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تطوير مفهوم الحوكمة لضمان شفافية ومصداقية قطاع المنظمات غير الحكومية.

من جهتها لفتت الميسر والداعم في مشروع “شمل” علا عبد الله إلى أن أبرز النقاط التي تركزت عليها الجلسات هي الدور الذي يقوم به قطاع المنظمات غير الحكومية في العمل الإنساني، إضافة لآليات التعاون والتشبيك بينها وكيفية بناء تحالفات لها أثر حقيقي على الأرض.

في حين أشارت المدربة بالمنظمات غير الحكومية أماني قبيطري إلى أن الجلسات مهمة في صياغة مستقبل قطاع هذه المنظمات في سورية، والمواءمة مع السياسات الحكومية ليكون هناك دور للقطاع الأهلي في عملية التنمية ومعرفة احتياجاتها.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ 16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل 1” لتعزيز العمل التشاركي مع المنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.

مهند سليمان

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