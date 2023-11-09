(غزة العزة على دروب النصر)… ندوة حوارية فكرية على مسرح دار الثقافة بدرعا

درعا-سانا

أقيمت اليوم ندوة حوارية فكرية بعنوان (غزة العزة على دروب النصر)، تناولت أهم مقومات تشكيل الوعي الفكري المقاوم، وذلك على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا.

وأكد دكتور الدراسات السياسية والفلسفية في جامعة دمشق سامي الشيخ أن ما تتعرض له فلسطين المحتلة من عدوان صهيوني يستهدف الأنا العربي، مثمناً القدرة التي يمتلكها الشعب العربي الفلسطيني المقاوم والتي تؤهلهُ للانتصارات من خلال الفعل المقاوم الذي يتجذر في نفوس أبناء هذا الشعب البطل من شباب وأطفال ونساء ورجال والقادرين على تحويل الأحلام إلى واقع.

بدوره أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي قال: إن المقاومة هي الشريك الفاعل والحقيقي على مستوى الأمة العربية ولسورية دور كبير في دعمها، فكانت حاضنة هذا المحور ومنبراً لكل فعل مقاوم، بل هي روح الفعل العربي المقاوم على امتداد الوطن العربي.

وأكد المشاركون في الندوة أن مخططات الكيان الصهيوني فشلت وسقطت أمام صمود وإصرار أبناء أمتنا نحو تحرير فلسطين المحتلة واستعادة الحقوق المغتصبة.

ليلى حسين

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