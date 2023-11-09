بيسكوف: حان الوقت ليفهم الجميع استحالة هزيمة روسيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أنه حان الوقت كي يفهم الجميع أنه من المستحيل هزيمة روسيا.

ونقل موقع “آر تي” عن بيسكوف قوله على هامش المنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان: “حان الوقت ليفهم الجميع في كييف وواشنطن أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة التي نشهدها”.

ورداً على سؤال أحد الصحفيين الذي طلب منه التعليق على إعلان البيت الأبيض أن 96 بالمئة من الأموال المخصصة لأوكرانيا قد تم إنفاقها أجاب بيسكوف: “لقد قرأت مؤخراً أن الولايات المتحدة تصرف ما يزيد على 200 مليون دولار في الساعة خدمة لديونها… لن يكون لديهم ما يكفي من الورق لطباعة النقود”.

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