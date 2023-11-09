بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب

حماة-سانا

بدأ فلاحو منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعة محاصيل الخضار الشتوية في مختلف المناطق الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب للموسم الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا أن الخطة المقررة للموسم الحالي تبلغ 1950 هكتارا موزعة في محردة وجب رملة والسقيلبية وجورين وشطحة وسلحب، مبيناً أن زراعة الخضراوات الشتوية تحظى بأهمية كبيرة في الخارطة الزراعية، كونها تؤمن متطلبات السوق المحلية من مختلف الخضراوات وتحقق دخلاً مادياً مجزياً للفلاحين.

ولفت زروف إلى أن محاصيل الخضار الشتوية في منطقة الغاب تشمل الثوم والبصل والفول والجزر والسبانخ والملفوف والخس والفجل والسلق، مشيراً إلى أن تربة المنطقة وهطولاتها المطرية الجيدة تلعبان دوراً مهماً في نجاح زراعة هذه المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.

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