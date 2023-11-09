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عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية

وسائل إعلام فلسطينية: قصف صاروخي كثيف للاحتلال الإسرائيلي من طائرات مسيّرة على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية

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وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية

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