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عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية

المقاومة الفلسطينية تستهدف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استمرار مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة

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وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية

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