المقاومة الفلسطينية تستهدف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استمرار مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
2023-11-09
بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
2023-11-08
المقداد يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
2023-11-08
إيرواني: قرار (إسرائيل) فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ
2023-11-08
سورية تشارك في معرض هافانا الدولي
2023-11-07
لأول مرة… مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي
2023-11-07
بمشاركة سورية… انطلاق منافسات الأولمبياد العالمي للروبوتيك في بنما
2023-11-07
محليات
مستجدات الجراحة العظمية وجراحة القلب في ختام أيام صحة دمشق العلمية 2023
2023-11-09
الجو خريفي والحرارة أعلى من معدلاتها
2023-11-09
المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقدر 4.9 درجات بلواء إسكندرون
2023-11-09
إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارتي الصحة والموارد المائية
2023-11-08
لقاء حواري في جامعة دمشق… “طوفان الأقصى وتداعياته”
2023-11-08
الجيش يسقط ويدمر عدداً من المسيرات للإرهابيين بريفي حلب وإدلب
2023-11-08
مساعدات غذائية وخدمات طبية مقدمة من روسيا الاتحادية لريف القامشلي الجنوبي
2023-11-08
رياضة
37 ميدالية متنوعة حصيلة نادي العرين الرياضي ببطولة كأس أندية العالم للفنون القتالية في لبنان
2023-11-09
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-09
كوبنهاغن الدنماركي يفوزعلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري الأبطال
2023-11-09
ريال مدريد يفوز على سبورتنج براغا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-09
يونيون برلين يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا
2023-11-08
الحرية يفوز على الجلاء والوحدة على الوثبة في المرحلة الثانية من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-08
قسورة جغيلي: طموحي تسجيل أرقام جديدة في رفع الأثقال
2023-11-08
اقتصاد
بدء زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب
2023-11-09
تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار
2023-11-09
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
2023-11-09
النفط يغلق متراجعاً
2023-11-08
موجة إفلاس تطال شركات عالمية آخرها (وي ورك)
2023-11-08
المركزي الروسي: مصادرة الأصول الروسية المجمدة لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي
2023-11-08
490 ألف غرسة أشجار مثمرة جاهزة للبيع والتوزيع بطرطوس
2023-11-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد وعمار يؤكدان أهمية تنسيق موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
المقاومة الفلسطينية تقضي على قوة راجلة للاحتلال في قطاع غزة وتدمر دبابات وآليات له
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والثلاثين
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات كأس العالم
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وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية
المقاومة الفلسطينية تستهدف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استمرار مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة
2023-11-09
2023-11-09
hadeil
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