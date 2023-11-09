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عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية

المقاومة الفلسطينية تستهدف قاعدة “رعيم” العسكرية للاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة

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وسائل إعلام لبنانية: استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في وادي هونين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدروع والعدو يقصف محيط بلدة مركبا بقذائف المدفعية

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