نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي

بروكسل-سانا

دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر إلى فرض عقوبات على مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق معهم في قصف المستشفيات والمناطق السكنية في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر لصحيفة هيت نيوسبلاد البلجيكية: “حان الوقت لفرض عقوبات على “إسرائيل”…. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني… من الواضح أن “إسرائيل” لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار”.

ودعت دي سوتر الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع “إسرائيل” فوراً، وأضافت إنه “يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي”.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة شهره الثاني، كثف مسؤولو الأمم المتحدة والعديد من دول العالم نداءاتهم من أجل وقف هذا العدوان ورفع الحصار الخانق المفروض على الفلسطينيين ووقف المجازر التي ارتقى فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني 40 بالمئة منهم من الأطفال.

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