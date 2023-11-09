الأونروا: المذبحة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين يجب أن تتوقف

واشنطن-سانا

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني إلى وقف المذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر لازاريني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أكثر من 700 ألف نازح يعيشون في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، مبيناً أن حوالي 50 من مباني الوكالة، بينها مدارس تضررت بسبب القصف وقتل 99 من موظفي الوكالة.

وأشار لازاريني إلى أن “النزوح الجماعي يعيد الفلسطينيين بالذاكرة إلى عام 1948 المعروف أيضاً باسم النكبة، حيث قرؤوا وثيقة مسربة للحكومة الإسرائيلية تقترح طردهم إلى سيناء”، مؤكداً أن مخاوفهم تتفاقم عندما يسمعون السياسيين الإسرائيليين وغيرهم يشيرون إلى الناس في غزة على أنهم “حيوانات بشرية” و”إرهابيون” أو يدعون إلى “محو غزة وشعبها”، وهي لغة تجرد من الإنسانية، لم أكن أعتقد أنني سأسمعها في القرن الحادي والعشرين.

وشدد لازاريني على أن المسار الحالي الذي اختاره الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام والاستقرار، بل سيخلق جيلاً جديداً من الفلسطينيين المظلومين الذين من المرجح أن يستمروا في المقاومة.

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