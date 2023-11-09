الخارجية الإيرانية: الادعاءات الواردة في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع كاذبة

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الادعاءات الواردة في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بخصوص الصناعة النووية الإيرانية كاذبة، ولا تمتّ للحقيقة بصلة وتدينها إيران بشدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في تصريح للصحفيين اليوم: “تؤكد طهران أنه لا مكان للأسلحة النووية في سياساتها وبرنامجها النووي سلمي وقد أثبتت ذلك مراراً”.

وكان وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا في بيان أمس في طوكيو أنه يتعين على إيران ألا تطور أسلحة نووية، ويجب عليها وقف التطوير المتواصل لبرنامجها النووي.

ولفت كنعاني إلى أن نهج السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة غرب آسيا كان دائما في اتجاه استقرار وأمن هذه المنطقة، مشدداً على أن الوجود العسكري لدول من خارجها كان أحد أهم عوامل وعناصر خلق حالة من انعدام الأمن وتأجيج عدم الاستقرار فيها.

وأشار إلى أن الادعاءات الموجهة لبلاده فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والبرنامج الصاروخي والطائرات بدون طيار والأمن البحري والممرات المائية لا أساس لها من الصحة، ولا قيمة لها وتنبع من أهداف ودوافع سياسية.

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