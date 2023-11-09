ضبوط للتصرف غير المشروع بالمازوت بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء عدداً من الضبوط بحق أصحاب وسائقي آليات، للتصرف غير المشروع بمادة المازوت وتوزيعه بشكل مخالف مع إحالة المخالفين للقضاء المختص أصولاً.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط التي نظمت خلال هذا الأسبوع شملت وسيلتي نقل جماعي بريف المحافظة للتوقف عن أداء خدمة نقل الركاب والتصرف بشكل غير مشروع بمادة المازوت، وآلية توزع مادة المازوت بدون ترخيص.

كما تضمنت الضبوط وفق مهنا مخالفة أحد محال التصوير لتقاضيه أجوراً زائدة.

عمر الطويل

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