زراعة السويداء تنهي حملة التحصين الوقائي للأبقار ضد الحمى القلاعية

السويداء-سانا

أنهت مديرية الزراعة في السويداء حملة التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار تفادياً لحدوثه وتأثيره سلباً على الإنتاج.

وأشار رئيس دائرة الصحة الحيوانية بالمديرية الدكتور محمود سعيد في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الحملة التي استمرت لمدة نحو شهرين استهدفت نحو 6917 رأساً من الأبقار بشكل مجاني في مختلف مناطق المحافظة، وجرى تنفيذها بإشراف المراقبين البيطرين في المراكز البيطرية والوحدات الإرشادية.

وبين سعيد أن الدائرة تتابع أيضاً العمل بحملة التحصين للأغنام والماعز ضد الجدري التي انطلقت بها مطلع شهر أيلول الماضي، حيث استهدفت خلالها لغاية تاريخه نحو 17791 رأساً، إضافة للاستمرار بحملتي التحصين للأغنام والماعز ضد مرضي الانتروكسيميا والبروسيلا المقامتين على مدار العام.

ولفت رئيس دائرة الصحة الحيوانية إلى أن الواقع الصحي للثروة الحيوانية بالمحافظة جيد، ولا يوجد أي انتشار للأمراض السارية والمعدية عليها.

عمر الطويل

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