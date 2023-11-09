الأونروا: 300 ألف طفل فلسطيني محرومون من التعليم في غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن نحو 300 ألف طفل فلسطيني في غزة محرومون من التعليم بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني وفق وكالة وفا الفلسطينية “أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز، وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم”

مشيراً إلى استشهاد 92 موظفاً تابعاً للوكالة وتضرر نحو 50 بالمئة.

إلى ذلك حضّت منظمات إغاثية أممية قادة العالم للضغط على (إسرائيل) لوقف عدوانها على قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت المنظمات في بيان رؤساء الدول والقادة الفاعلين “لبذل كل ما في وسعهم من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند “تصلنا مناشدات يائسة بشكل متزايد من أجل الحماية والمساعدة من العاملين لدينا في المجال الإنساني في قطاع غزة المحاصر، إن عدم وجود وقف إنساني لإطلاق النار وممر إنساني وإنهاء للحصار الخانق حتى الآن هو أمر غير مقبول”.

وتشمل قائمة الموقعين على البيان ائتلافاً يضم 13 منظمة إغاثية.

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