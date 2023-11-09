المالكي: تهديدات الاحتلال بقنبلة نووية يشكّل اعترافاً رسمياً بامتلاكه أسلحة دمار شامل

القدس المحتلة-سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تصريحات أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن “إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كان أحد الاحتمالات” يشكّل اعترافاً رسمياً بامتلاك “إسرائيل” أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل.

وأوضح المالكي في رسالة عاجلة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رافائيل ماريانوغروسي وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية أن هذه التصريحات تشير إلى الفكر الذي يدور في اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي لتدمير غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني, مبيناً أن “إسرائيل” قامت بتطوير أسلحة نووية ورفضت الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي الآن تعمل على تعميق احتلالها من خلال التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالب المالكي وكالة الطاقة الذرية وجميع الدول الأعضاء بإدانة التهديدات التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليه، واتخاذ جميع التدابير المتاحة لتحييد هذا التهديد الواضح لحق الشعب الفلسطيني والدول المحيطة به في الحياة.

وقوبلت التصريحات العنصرية التي دعا خلالها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة باستنكار عربي ودولي واسع.

وينفي كيان الاحتلال الإسرائيلي امتلاكه للسلاح النووي رغم أن تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين تقول إنها تمتلك نحو 90 رأساً نووياً.

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