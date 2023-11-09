بوتين يصدر مرسوماً يتيح بموجبه استبدال الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بأصول أجنبية مجمدة في روسيا

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً يمكن بموجبه استبدال جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن المرسوم الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا ينص على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع “سي” في روسيا مقابلها، مبينة أن المرسوم دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أنه يجري الحديث حاليا عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.

وكان وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف صرح في وقت سابق أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع “سي”.

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