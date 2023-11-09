يونيون برلين يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا

روما-سانا

تعادل فريق يونيون برلين الألماني مع مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح فريق نابولي التسجيل عن طريق لاعبه ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39 في حين سجل هدف التعادل ليونيون برلين اللاعب ديفيد داترو فوفانا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة حصد يونيون برلين أول نقطة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ثلاث هزائم متتالية ويتذيل قائمة المجموعة الثالثة في حين رفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في مجموعته.

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