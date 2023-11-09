بمشاركة سورية.. اجتماع طارئ للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشأن تكثيف الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

القاهرة-سانا

بمشاركة اتحاد الكتاب العرب في سورية عقد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اجتماعاً طارئاً في القاهرة برئاسة أمين عام الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي، ورؤساء الاتحادات في سورية والجزائر ولبنان والأردن والعراق وليبيا وفلسطين ومصر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة خصوصاً وفلسطين عموماً.

وأكد رؤساء الاتحادات والروابط ونقابات الكتاب المشاركة في الاجتماع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الحرب على الشعب الفلسطيني تستهدف القضاء على إرادة الحياة من خلال استهداف الأطفال والنساء والمدارس والكتاب والصحفيين والطواقم الطبية من قبل الكيان الصهيوني.

وفي إطار تنسيق المواقف والجهود للمؤسسات والمنظمات العربية والدولية، التقى المشاركون في الاجتماع مع السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الثقافة، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية العربية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والعمل على محاكمة المجرمين الصهاينة وتوجيه رسالة من الأدباء والكتاب العرب إلى القمة العربية الطارئة والمخصصة للحرب على غزة.

وأكد المشاركون أيضاً ضرورة توجيه رسالة من خلال جامعة الدول العربية، إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية والسياسية الدولية للضغط على الكيان الغاصب ومطالبته بالعمل لوقف الحرب الإرهابية على الشعب الفلسطيني.

وخلال اللقاء قال الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية.. إننا أمام لحظة تاريخية فارقة يجب أن ننحاز فيها جميعاً إلى فلسطين والفعل المقاوم، وأن تكون المواقف الرسمية العربية بشأن المجازر في غزة مواقف حاسمة لجهة الدعوة إلى وقف العدوان ووقف نزيف الدم وحرب الإبادة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الوفود المشاركة بقاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في حالة انعقاد دائم حتى يتوقف العدوان الصهيوني، واتخاذ جملة من الاجراءات التي من شأنها الضغط على الدول الغربية والكيان الصهيوني لوقف الحرب، والاتفاق على عقد مؤتمر للاتحادات والنقابات والمنظمات العربية للضغط بهذا الاتجاه، والتأكيد على إنشاء مكاتب لمكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني في الاتحادات والروابط ونقابات الكتاب العربية.

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